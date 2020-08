Domenech punge Gasperini: "Grazie per i cambi alla fine. Tecnici italiani più bravi è leggenda"

Raymond Domenech, ex tecnico della Francia, è tornato sulla vittoria nei minuti finali del Paris Saint Germain, pungendo Gasperini. "Bravo al PSG per questa grande emozione e grazie a Gasparini per i suoi cambiamenti a fine partita. Questo dimostra che la leggenda che gli allenatori italiani siano grandi tattici in questa partita rimane una leggenda. Tuchel ha avuto più successo".