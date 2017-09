Domenica Lazio-Milan: domani la ripresa della squadra di Inzaghi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Archiviati i due giorni di riposo concessi da mister Inzaghi, i biancocelesti si ritroveranno domani al Centro Sportivo di Formello per continuare la preparazione in vista della terza giornata di Serie A TIM.

La Lazio, infatti, si ritroverà alle 18:00 per il primo allenamento della settimana in vista della sfida di domenica contro il Milan allo Stadio Olimpico con fischio d’inizio alle ore 15:00.