© foto di Insidefoto/Image Sport

Roberto Donadoni, fresco di rescissione contrattuale dal Bologna, è stato intervistato da FanPage.it circa il proprio futuro."Mi sto guardando in giro, anche all'estero, è una possibilità che mi piacerebbe molto. Anche per confrontarmi con realtà nuove, l'ho fatto da calciatore e mi sono pentito di non averlo fatto prima. Se capiterà l'occasione giusta conto di tornare quanto prima". L'allenatore ha poi commentato i recenti fatti, non certo edificanti, riconducibili al razzismo negli stadi. "Prima di tutto è un problema di educazione, di rispetto, non è che qualcuno debba suggerire cosa deve fare nel momento in cui le cose non vanno nel verso giusto. Bisogna essere più concreti, meno propensi a spendere parole che fanno scenografia. È difficile pensare di cambiare le cose rifacendole uguali".