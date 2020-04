Donadoni: "Felice di vedere un'Atalanta così. Parma per sempre nel mio cuore"

Nella sua intervista rilasciata a Sky Sport, Roberto Donadoni, ha risposto anche a una domanda sulla possibilità che possa tornare ad allenare in Italia, con alcune voci su un possibile futuro all'Atalanta: "Parlare di questa cosa è senza logica, Gasperini sta dimostrando di valere molto. Sono felice di vedere una squadra come quella nerazzurra che tiene testa alle migliori in Italia e in Europa. L'esperienza a Parma? Sono molto legato e affezionato ai ducali. Ho vissuto momenti unici anche dal punto di vista sportivo, nonostante si sia conclusa in maniera tragica con il fallimento".