Donadoni: "Il momento dell'Atalanta ci sta. Resta un'ottima realtà"

Lunga intervista a Roberto Donadoni sulle colonne de L'Eco di Bergamo. "Il momento dell'Atalanta ci sta, rientra nella logica delle cose". Spiega che la mini-crisi della sua ex squadra da calciatore è fisiologica, a detta di Donadoni "l'Atalanta può essere benissimo stabilmente nella parte sinistra della classifica. Il processo di crescita ha bisogno di tutti". Su un'eventuale chiamata futura da parte dell'Atalanta. "E' un'ottima realtà e per un allenatore il punto di partenza non può che essere questo. Io sono apertissimo a varie soluzioni".