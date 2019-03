© foto di Federico Gaetano

L'ex storica ala del Milan e della Nazionale italiana, nonché ex ct dell'Italia, Roberto Donadoni ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid: "Recuperare un 2-0 contro l'Atletico non è facile ma la Juve ce la può fare. Se non fosse così sarebbe meglio non scendere neanche in campo. L'aspetto psicologico sarà più importante di quello tecnico: la testa conterà più delle gambe. I bianconeri dovranno evitare di farsi prendere dalla frenesia: a volte la calma è più utile dell'arrembaggio. Ronaldo? La sua abitudine di giocare grandi partite può avere la meglio sul suo stato di forma: c'è bisogno del migliore Cristiano".