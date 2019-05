Roberto Donadoni, ospite dei microfoni di Sky, parla così della lotta Champions ancora accesissima in Serie A: "Mi auguro per l'Atalanta che possa andarci, anche il Milan è lì che lotta per un posto quindi ho il cuore un po' diviso ma è emozionante essere ancora così incerti all'ultima giornata di campionato".

Futuro: "Vorrei tornare ad allenare quanto prima, qualche discorso in piedi c'è, la voglia altrettanto. Dopo un anno di riposo, anche se ho girato il mondo, mi manca il lavoro quotidiano. Vediamo... In Italia c'era stato qualcosa qualche mese fa, ora no".