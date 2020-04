Doni sui giallorossi: "Senza Totti e De Rossi non sembra più la Roma"

Alexander Marangon, meglio conosciuto come Doni, ha giocato alla Roma per sei anni, dal 2005 al 2011, e oggi ha parlato dei giallorossi dalle colonne della Gazzetta dello Sport ripartendo da Fuzato: "Sono sicuro che farà grandi cose con la maglia romanista, è un ottimo portiere". Parlando dei molti portieri che si sono susseguiti tra i pali negli ultimi anni: "Non è facile vestire questa maglia. Devi avere la testa giusta per saper gestire la pressione". Poi su una Roma senza De Rossi e Totti: "Non sembra neanche la Roma, senza di loro. Totti è stato uno dei più forti di sempre e con De Rossi era bellissimo giocare, mi sentivo al sicuro".