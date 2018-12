Donne, night e un cavallo: la folle notte di Arshavin fa il giro del mondo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da stella di Arsenal, Zenit San Pietroburgo e della Nazionale russa alla notte a passeggio in sella a un cavallo. Andrey Arshavin s’è ritirato il mese scorso e ha intenzione di gestire un progetto legato al calcio giovanile ma, nel frattempo, l’ex calciatore s’è lasciato andare a una notte folle che non poteva evidentemente concedersi durante la sua lunga carriera. Il Sun fa sapere che Arshavin è stato pizzicato mentre usciva nelle prime ore del mattino dal ’Maximus’, uno dei nightclub più in voga di San Pietroburgo, in compagnia di due donne I video in atteggiamenti affettuosi con entrambe sono diventati virali e hanno alzato un polverone ai danni di sua moglie, la 36enne Alisa Arshavina, che ha pensato di chiudere almeno momentaneamente i suoi canali social. In rete, inoltre, circolano alcune foto in cui si nota Arshavin su un cavallo in giro per la città. Un gesto che ha scatenato l’ira del proprietario dell’animale per il mancato pagamento della corsa (quaranta euro circa). Quest'ultimo comportamento di Arshavin ha provocato l’arrivo della polizia locale, che ha fermato l’ex calciatore chiedendogli spiegazioni.