© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grande soddisfazione per Giuseppe Rossi e il suo entourage dopo la decisione della seconda sezione del Tribunale Antidoping di confermare la sentenza di primo grado dello scorso 1° ottobre e scagionare quindi l'attaccante classe '87. "La soddisfazione del gruppo P&P - si legge sul profilo Twitter dell'agente di 'Pepito', Federico Pastorello - è enorme: giustizia è fatta! Grazie al lavoro del nostro staff e degli eccellenti professionisti che ci hanno affiancato, abbiamo visto confermata l'estrema buona fede del ragazzo che è soddisfatto, si sta allenando con la voglia e l'intensità di chi non ha mai smesso di crederci. Le parole di stima del Manchester United e di Solskjaer ripagano il duro lavoro fatto da Rossi per poter tornare ai livelli che tutti conosciamo. Adesso torniamo a concentrarci solo sul calciomercato, per definire la migliore soluzione per Giuseppe".