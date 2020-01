© foto di Andrea Pasquinucci

Dal vilipendio al ritorno in FIGC. "Zaniolo come Rocca… Zoppo de Roma" appariva sui muri di Trigoria alla vigilia del derby di Roma, ora la federazione ha deciso di passare ai fatti, richiamando l'ex ct della selezione Under 20 italiana Francesco Rocca in federazione. All'ex calciatore della Roma verrà assegnato un ruolo come capodelegazione delle selezioni Under 16, 18 e 20. Lo ha confermato anche Gabriele Gravina ieri: “La sua dedizione al lavoro e la sua integrità – ha sottolineato il numero 12 - devono continuare ad essere un esempio per i ragazzi e rappresentano, a tutti gli effetti, un patrimonio del calcio italiano”.

Questa la foto scattata dall'inviato di TMW: