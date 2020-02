© foto di Daniele Buffa/Image Sport

55 mila euro di multa complessiva alla Fiorentina per le parole grosse volate a margine della sfida contro la Juventus. Che il Corriere dello Sport ha provato a ricostruire. "Che c...o hai fatto, hai rovinato la partita", avrebbe detto il ds viola Daniele Pradé al direttore di gara Fabrizio Pasqua, che gli avrebbe risposto a tono: "Ma che c... vuoi tu". E Antognoni avrebbe concluso con "ma vaffan...".