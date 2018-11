Dopo la beffa, Lingard provoca Ronaldo: "Chi ha i migliori addominali?"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gli addominali di Cristiano Ronaldo non sono bastati alla Juventus, per battere il Manchester United. Esultanza sprecata, come il gol del resto, festeggiato da CR7 mostrando il six pack allo Stadium. Così, il giorno dopo la beffa e il 2-1 dei Red Devils, il campione portoghese deve anche incassare la provocazione via Instagram di Jesse Lingard. Il giovane talento dello United, infatti, ha pubblicato una sua foto mentre mostra gli addominali, con una domanda: "Chi ha fatto meglio?".