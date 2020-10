Doppia seduta odierna per il Benevento di Inzaghi. Il report del club

Doppia seduta di allenamento, quest’oggi, per il Benevento di mister Inzaghi. Al mattino, i giallorossi divisi per gruppi hanno svolto lavoro di forza in palestra ed esercitazioni di esplosività sul campo. Nel pomeriggio, invece, partitelle a tema ed esercizi con e senza palla sia in fase difensiva che offensiva. La preparazione - conclude la nota ufficiale del club - continuerà nella mattinata di domani.