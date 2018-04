Doppietta Belotti, una rarità: non segnava più di un gol da un anno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppietta per Andrea Belotti, e anche se non si direbbe era diventata una rarità. Come evidenziato da Opta, prima dei due gol siglati finora al Crotone il centravanti e capitano del Torino non segnava una marcatura multipal in Serie A da oltre un anno. Era il 5 marzo 2017 e Belotti siglò una tripletta al "suo" Palermo.