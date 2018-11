Dortmund, Favre: "Troppe palle perse, avremmo potuto fare di più"

Sarebbe potuta arrivare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo e invece la sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid ha guastato la festa al Borussia Dortmund. Al termine della partita al Wanda Metropolitano il tecnico dei tedeschi Lucien Favre ha commentato la debacle dei suoi: "Loro hanno giocato veramente bene a livello difensivo, sono stati molto pazienti e pericolosi quando entravano in possesso della palla. Noi invece abbiamo perso ingenuamente troppi palloni, dovevamo essere più pazienti ed evitare di buttare via palla in questo modo. Pur avendo avuto maggior possesso, e questa è una cosa positiva, avremmo potuto fare molto più di così. E' soltanto una sconfitta, può capitare: questo è il calcio", si legge sul sito della Uefa.