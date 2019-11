© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non che sia una novità ma al Signal Iduna Park, casa del Borussia Dortmund, è atteso il pubblico delle grandi occasioni per la sfida di questa sera contro l'Inter in Champions League. In quello che una volta era conosciuto come Westfalenstadion sono, infatti, attesi 66mila spettatori. Il massimo della capienza consentita nell'impianto di casa dei gialloneri, in Champions League.