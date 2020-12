Dortmund-Lazio, il comunicato dei tedeschi: strappo muscolare per Haaland

È arrivato in questi minuti un comunicato del Borussia Dortmund sulle condizioni di Erling Haaland ed Emre Can, entrambi assenti dell'ultim'ora per la partita contro la Lazio (vedi formazioni ufficiali). Strappo muscolare per il norvegese. Problemi muscolari anche per l'ex Juve.