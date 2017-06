Dossena: "Donnarumma non sarebbe mai dovuto andare a scadenza"

© foto di Andrea Pasquinucci

L'ex centrocampista di Torino e Sampdoria Beppe Dossena ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport, della situazione-rinnovo con il Milan di Gigio Donnarumma: "Ho sempre pensato che Donnarumma non sarebbe mai dovuto andare a scadenza: ci è andato e l'ultimo anno l'ha giocato al Milan in prestito. Oggi il Milan è costretto a ricomprarselo, ma a caro prezzo: poi secondo me qualcosa è andato storto nella negoziazione, nella comunicazione e nei rapporti, parte fondamentale perchè non basterebbero più i soldi: ci vuole empatia, capacità di gestire i rapporti. Ho la sensazione si sia arrivati al punto di non ritorno: certo, oggi il ragazzo può decidere se tornare indietro o proseguire dove si è incamminato, però era del Milan e avrebbe dovuto rimanere lì. Non ci si deve scandalizzare, questo è il calcio e la vita: se va a guadagnare di più e a giocare in competizioni importanti è giusto che vada. E' il modo con il quale forse uscirà dal Milan che lascia tutti perplessi, per il resto è figlia dei nostri tempi questa situazione: non mi sento di biasimarlo o condannarlo, basta che alla fine ragioni con la propria testa, che è la cosa più importante".