Dossena: "Napoli può vincere l'EL. Se la giocherà con l'Inter e le inglesi"

Andrea Dossena, ex terzino azzurro, ospite di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della memorabile rimonta contro la Lazio del 2011, in cui segnò un gol, e dell'obbiettivo Europa League: "Era un periodo in cui vincevamo molte partite alla fine, contro una diretta concorrente per la Champions come la Lazio fu una rimonta emozionante. A 6 giornate dalla fine eravamo a -3 dal Milan capolista, ovviamente credevamo nello scudetto. Abbiamo subito la mazzata di Villareal in Europa League e subito dopo c'era la sfida in campionato col Milan. Se il Napoli può vincere l'Europa League? Ci sono squadre importanti come Arsenal, Chelsea e lo stesso Inter, ma il Napoli può giocarsela alla pari con loro. Bisogna imparare a gestire la tensione delle partite importanti".