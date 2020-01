© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Radio Sportiva è intervenuto l'ex giocatore di Liverpool e Napoli Andrea Dossena. Queste alcune dichiarazioni: "Sarri arrivava in una corazzata ma doveva cambiare idea di gioco e pian piano ci sta riuscendo, Conte aveva una situazione ancora più difficile perché doveva dare un'identità e portare a casa punti: è riuscito a raggiungere entrambi gli obiettivi con una rosa meno competitiva quindi forse ai punti è meglio lui. A Napoli hanno sbagliato tutti, il presidente, i calciatori e i tifosi che hanno contestato quando non era il momento: era normale che prima o poi sarebbe scoppiato tutto e adesso sta mancando la tranquillità che serve a una squadra. La Champions ormai è difficile da raggiungere, la Coppa Italia può essere un obiettivo ma deve giocare contro la squadra più in forma del campionato. La qualità dei giocatori non si mette in dubbio ma devono ritrovarsi"