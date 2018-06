Dossena svela: "Napoli, ad ADL dicevo di vendere tutti per stadio nuovo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Dossena, ex esterno del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli delle ultime vicende legate al club partenopeo. “Verdi ha fatto bene a rinunciare a Napoli a gennaio, molto meglio cominciare l’avventura azzurra da inizio stagione. Ha due ottimi piedi, vale Callejon ma non è di certo il colpo che serve per colmare il gap con la Juventus. Serve qualcosa di grande per riuscire davvero ad essere al livello dei bianconeri: nelle ultime stagioni ci si è arrangiati con un grande tecnico come Sarri e con la vendita di Higuain, ma la Vecchia Signora ha una forza economica enorme che nasce anche dalle sue strutture. A De Laurentiis dicevo ‘presidente, venda tutti e costruisca questo benedetto stadio’: è quella la chiave, quello l’unico modo per crescere davvero e sono certo che la piazza azzurra, con un discorso onesto, lo comprenderebbe”, ha detto l'ex calciatore di Liverpool e Nazionale italiana.