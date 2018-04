Dossier su cori tifosi Inter a Matuidi

Curva già sotto esame dopo Inter-Napoli del 30 aprile 2017

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Il Giudice di Serie A ha dato mandato alla Procura federale di acquisire i dati relativi ai "cori espressione di discriminazione razziale, durati alcuni secondi, nei confronti del calciatore della Juventus, Blaise Matuidi", avvenuti al 10' st del match Inter-Juve. "Considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura e che ai fini della valutazione della concreta dimensione dei cori, e quindi della loro effettiva punibilità, è necessario acquisire il dato, anche approssimativo, degli occupanti dei settori coinvolti, nonché ricevere conferma che i cori sono stati percepiti come provenienti, in maniera omogenea, da tutti e tre i settori della "Curva Verde" indicati nel rapporto, riservata ogni decisione in merito, anche in ordine alla sospensione dell'esecuzione della sanzione inflitta in occasione della gara Inter-Napoli del 30 aprile 2017, per mancata decorrenza dell'annuale "periodo di prova", dà mandato alla Procura Figc di acquisire i dati sopra indicati".