Dott. Parrella: "Opportuni frequenti tamponi e ritiro blindato ma tempi non brevi per la ripresa"

Il dottor Roberto Parrella, direttore del dipartimento di malattie infettive a indirizzo respiratorio presso l'ospedale Cotugno, è in prima fila nella battaglia contro il Coronavirus. E sulle pagine de Il Mattino spiega il suo punto di vista sulla ripresa del campionato: "I tempi per una riapertura non possono essere brevi. Fino al 3 maggio c'è un blocco delle attività, anche se alcune sono gradualmente riprese. Dopo, bisognerà studiare con attenzione la situazione, auspicando che i cittadini siano rispettosi delle indicazioni come è accaduto finora. Se la fase-2 fosse un preambolo della fase-1 torneremmo pericolosamente indietro.

Le regole della commissione scientifica della FIGC? "È fondamentale per individuare un eventuale positivo: inserirlo in un gruppo senza questi opportuni controlli provocherebbe notevolissimi danni. È chiaro che non basterebbe un tampone iniziale: dovrebbe esservi uno screening periodico, così come la sanificazione degli ambienti andrà compiuta in maniera costante".