Dotto (Corriere dello Sport) su Zaniolo: "Il cuore oltre l'ostacolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Dotto scrive a proposito dell'infortunio di Nicolò Zaniolo sulle pagine del Corriere dello Sport: "Lo strappo di un legamento anteriore può diventare la celebrazione di un legame a posteriori? Un dolore indicibile può essere, senza averne la minima apparenza, l’antefatto di un piacere inimmaginabile? Se la nascita coincide con un trauma, il venire al mondo con una violenza, il trauma e la violenza possono essere il preludio di una rinascita? Il pianto disperato del bambino brutalmente strappato alla propria certezza, non importa se disteso in un prato tra le braccia dei compagni o in un letto d’ospedale nelle braccia di una madre, le mani in volto per accecarsi, per non vedere il mondo che si è fatto incubo, possono riaprirsi un giorno per scoprire un mondo che è tornato speranza? L’avevo scritto, detto, immaginato e forse anche desiderato il giorno prima. Questo Roma-Juve sarebbe potuta essere l’acqua battesimale per il Nicolò romanista, se non a vita, almeno per un lungo pezzo di vita. Così è stato. Per una via traversa e non certo auspicabile o pronosticabile. Non lo è stato per un gol realizzato, per un’impresa firmata, ma per un atto mancato. Non è mai stato così romanista, Nicolò, nel cuore dei tifosi romanisti, come domenica sera, sul prato dell’Olimpico, il corpo squassato dai singhiozzi, portato via da una barella".