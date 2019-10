© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roma in difficoltà. Sia per gli infortuni (tanti) che per i risultati. Sulla prestazione di ieri dei giallorossi, comprensiva di polemica post gara contro l'arbitro Massa, contro il Cagliari ha scritto Giancarlo Dotto dalle colonne del Corriere dello Sport: "Al netto di tutto, l’arbitro indisponente, la cattiva sorte, la puntuale fenomenite dell’ex di turno, Olsen questa volta, la Roma strameritava di vincere, contro un Cagliari povera cosa e indebolito dalla presenza/assenza di un Radja più che mai malato di languore nostalgico. Punto secondo. Il signor Massa non è quasi mai “fortunato” quando si tratta di Roma, bisillabo che deve procurargli qualche orticaria subliminale. Ha fischiato come se il vento andasse in un’unica direzione. Il granchio più osceno? La punizione fischiata a Diawara da cui consegue il gol del Cagliari. Incomprensibile".