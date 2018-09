Douglas Costa e lo sputo: col Sassuolo la seconda espulsione in carriera

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In ventuno anni di carriera, spiega Tuttosport oggi in edicola, Douglas Costa era stato espulso solo un'altra volta. A diciotto anni, quando giocava al Gremio, per somma di ammonizioni. Per questo è maggiore lo stupore della società e di Allegri per lo sputo del giocatore verso Di Francesco del Sassuolo, per il suo momento di totale follia.