Douglas Costa rovina la giornata di CR7: gomitata e sputo a Di Francesco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finale amaro per Douglas Costa, che lascia la Juve in 10 nei minuti finali della vittoria per 2-1 sul Sassuolo. Diverbio con Di Francesco nell'azione che porta al gol di Babacar, il brasiliano reagisce malissimo: gomitata e sputo nei confronti dell'esterno neroverde. Chiffi, aiutato dal VAR, non ha potuto fare altro che espellerlo.