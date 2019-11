© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Orgoglioso di essere nero, fratello mio". L'esterno della Juventus, Douglas Costa, ha voluto mostrare il suo sostegno social al connazionale Taison, vittima di insulti razzisti ieri in Shakhtar-Dinamo Kiev. L'attaccante brasiliano del club di Donetsk ha mostrato il dito medio ai tifosi ospiti e scagliato via il pallone, finendo per essere espulso e lasciare il campo in lacrime.