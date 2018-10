Drago: "Ho detto no a tre club. Cerco un progetto serio per ripartire"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico Massimo Drago intervistato da Tuttocesena.it ha parlato del suo lungo periodo senza squadra spiegando di aver rifiutato diverse proposte in questi mesi: “Ho avuto modo di sbollire la rabbia per quell’esonero che mi ha fatto stare molto male. Per un allenatore non è mai facile rimanere a spasso e ho vissuto momenti non facili, ma anche detto no a diverse squadre come Livorno, Catania e Pordenone. Aspetto la chiamata giusta, un progetto serio. - spiega Drago interrogandosi sul perché fatichi così tanto a trovare un club - Forse sono un allenatore poco sponsorizzato o forse perché il sottoscritto, la scorsa stagione avrebbe dovuto rimettersi subito in carreggiata, senza farsi troppe paranoie. Di sicuro, in questo ultimo biennio, il calcio è cambiato tantissimo. Siamo davanti a un calcio globale, dove le categorie stanno perdendo di importanza, ora si fa presto a mandare allo sbaraglio un mister che arriva dal basso, ci si mette ancora meno a segarlo senza pietà dopo poche giornate”.