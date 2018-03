Drago: "Volevo Chiesa a Cesena, ma Sousa è riuscito a valorizzarlo"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Massimo Drago, ex tecnico di Crotone e Cesena, ha parlato ai microfoni di Lady Radio dei due talenti della Fiorentina Simeone e Chiesa. Queste le sue dichiarazioni, riprese da firenzeviola: "Su Simeone c’erano molte aspettative per quello che aveva fatto a Genova. Le doti e le qualità le ha. È normale che ci si aspetti qualcosa in più dal punto di vista realizzativo. Gioca sul filo del fuorigioco e partecipa molto alla manovra. Può giocare bene come prima punta o con un trequartista che agisce alle sue spalle. Chiesa? È un ragazzo giovane che sta dimostrando il suo valore. Quando giocava in Primavera l’ho seguito per portarlo a Cesena, poi è stato bravo Sousa a tenerlo e a valorizzarlo. Era un giocatore che avevamo richiesto alla Fiorentina. Ha ampi margini di miglioramento e mi aspetto da lui qualche gol in più, un po’ di cattiveria in più davanti alla porta".