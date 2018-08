Dramé chiama la Serie A: "Mi piacerebbe continuare a giocare in Italia"

© foto di Federico De Luca

Terminata l'esperienza alla SPAL, il difensore Boukary Dramé, 33 anni, è in cerca di una nuova esperienza. Il difensore ha parlato a Foot Mercato del suo futuro, non escludendo un ritorno in Francia: "Sono arrivato a Ferrara a gennaio e sono stati sei mesi molto complicati. Quando arrivi in un club a stagione in corso, non è facile perché ci sono giocatori che l'allenatore conosce meglio. Non ho giocato quanto avrei voluto, l'allenatore aveva le sue abitudini. Non abbiamo nemmeno discusso di un rinnovo. Fisicamente sto bene, non ho problemi. Ora mi alleno da solo finché non trovo squadra. Ci sono discorsi aperti con alcuni club, vediamo se riusciremo a trovare l'accordo. Non ho preferenze, ma vorrei tornare in Francia o restare in Italia, ormai ci gioco da 7 anni. Il campionato italiano sarà più seguito con Cristiano Ronaldo, ne aveva bisogno".