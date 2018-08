Dramma Genova, l'ex Cagliari Capello: "Sembrava di essere in un film"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Capello è uno dei sopravvissuti alla tragedia di Genova. L'ex portiere del Cagliari ne ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "E' stata un'esperienza terribile, sembrava di stare in un film. E' successo tutto in 4-5 secondi, ho visto la strada che mi cedeva sotto, la macchina davanti a me che andava giù come fosse un coriandolo. Poi mi sono ritrovato a testa in giù e non so come sia possibile che la mia macchina si sia fermata. Qualcosa mi ha protetto. Sono riuscito ad uscire con le mie gambe. Quando ho visto i soccorsi ho capito che potevo uscire e mi sono messo in una zona più sicura".