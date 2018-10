Dramma Leicester, il tweet di Malcuit: "Vicino a vittime e cari"

Non c'è stata storia al Camp Nou. Già nel primo tempo del Clasico si era assistito ad un completo monologo a tinte blaugrana, pur con il risultato parziale su un 2-0 non di certo irrecuperabile. Ed infatti il Real Madrid aveva accorciato anche le distanze, andando a segno con Marcelo...

Dramma Leicester, il Sun in prima pagina: "Football tragedy"

Oggi Barcellona-Real Madrid, As: "Un Clásico è sempre un Clásico"

Dramma Leicester, Sunday People: "Copter horror at prem ground"

Dramma Leicester, Reuters: in totale c'erano cinque persone a bordo

Arsenal, Emery e il dubbio tra Cech o Leno: "Ho fiducia in entrambi"

Tottenham, riprenderanno i contatti per il rinnovo di Eriksen

Liga, succede tutto in due minuti: il Getafe batte 2-0 il Betis

In Premier League un minuto di silenzio per il dramma del Leicester

Galatasaray, intervento al torace riuscito per Nagatomo: "Lavorerò sodo"

Man United, Mata verso l'addio a zero. Spunta la clamorosa idea Arsenal

Un'altra tragedia nel mondo del calcio, stavolta a Leicester, dove il presidente del club recentemente campione d'Inghilterra ha perso la vita insieme a sua figlia e due piloti a causa di un incidente in elicottero. Anche Kevin Malcuit ha voluto esprimere la sua vicinanza tramite Twitter: "Notizia triste. Un pensiero alle vittime e ai loro cari".

