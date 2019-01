© foto di Gaetano Mocciaro

Il capitano del porto di Guernsey, David Barker, ha parlato alla BBC delle difficili ricerche del velivolo dove viaggiava l'attaccante del Cardiff Emiliano Sala, lasciando intendere che potrebbero essere sospese a causa del maltempo: "Arriverà il momento in cui sarà impossibile, anche con risorse illimitate, continuare le ricerche. Le previsioni del tempo per domani non sono buone come oggi, quindi al mattino prenderemo una decisione molto difficile: continuare o meno la ricerca".