Il capitano del porto di Guernsey, David Barker, ha confermato che il nome del pilota dall'aereo che trasportava Emiliano Sala verso il Galles, scomparso nel canale della Manica, è David Ibbotson.

16.55 update

Harbour Master Captain David Barker says: “I can confirm the name of the pilot is David Ibbotson.”

— Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 gennaio 2019