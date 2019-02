Dramma Sala, il cugino: "È stato ucciso, lasciato solo su quell'aereo"

Dopo l'ex fidanzata, ci pensa il cugino di Emiliano Sala a gettare delle ombre sulla morte del 28enne attaccante che si preparava a iniziare l'esperienza al Cardiff City. In occasione dei funerali a Progreso, in Argentina, Matias Gatti ha parlato alla stampa presente. “Emiliano è stato ucciso. In questa storia ci sono alcune cose che non quadrano, è stato fatto tutto in maniera troppo frettolosa. Voglio capire perchè è stato costretto a salire su quell'aereo. Era un giocatore importante oramai e lo hanno lasciato da solo, senza che ci fosse nemmeno un rappresentante", le parole di Gatti riportate da Sportmediaset.it. “La polizia deve indagare sui punti oscuri della storia, vogliamo giustizia. Avrebbe dovuto viaggiare su quell'aereo in altre condizioni, non sappiamo nemmeno se quel veicolo fosse in condizione di attraversare la Manica, bisogna capire pure questa cosa. Nessuno lo riporterà indietro, ma se qualcuno ha sbagliato deve pagare", ha concluso il cugino dell'ex attaccante del Nantes.