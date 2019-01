Dramma Sala, il messaggio dall'aereo: "Ho paura, tra un po' cade a pezzi"

© foto di Gaetano Mocciaro

Il portale argentino Clarin ha pubblicato un audio di Emiliano Sala, registrato proprio sull'aereo che poi sarebbe scomparso dai radar. Le parole del giocatore, preoccupato per lo stato del mezzo di trasporto, suonano come un tremendo presagio: "Sono (stanco) morto. Sono stato a Nantes per fare delle cose, tante cose, sembrano non finire più. Sono sull'aereo, tra un po' cade a pezzi. Sto andando a Cardiff, domani pomeriggio iniziamo ad allenarci. Vediamo cosa succederà. Se tra un'ora e mezza non avrete mie novità, non so se manderanno qualcuno a cercarmi perché non mi troveranno. Che paura!".