Dramma Sala, la famiglia paga di tasca propria le ricerche

La famiglia di Emiliano Sala, dopo la scelta delle autorità di sospendere le ricerche del velivolo su cui viaggiavano il giocatore e il pilota, ha deciso di procedere autonomamente. Lo scrive il Wales Online che spiega come la famiglia argentina abbia deciso di pagare di tasca propria un team che possa dar seguito alle ricerche in mare. La squadra che continuerà i lavori sarà composta da alcuni sommozzatori, oltre che da barche specializzate in questo tipo di operazioni.