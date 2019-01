© foto di Gaetano Mocciaro

Primo comunicato di giornata emesso dalla Guernsey Police, che ha ripreso le ricerche dell'aereo su cui era a bordo Emiliano Sala, scomparso nel nulla: "Abbiamo ripreso la ricerca. Due aerei stanno decollando e cercheranno in modo mirato, nei punti in cui crediamo ci sia la più alta probabilità di trovare qualche cosa. Le aree costiere intorno ad Alderney e le isole saranno setacciate per via aerea. Forniremo aggiornamenti quando avremo le informazioni".