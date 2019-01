© foto di Gaetano Mocciaro

Arrivano nuove notizie dalla Guernsey Police sulle ricerche dell'aereo su cui era a bordo Emiliano Sala: "Durante le 15 ore di ricerca, che sono state effettuate per via aerea e marittima, sono stati individuati diversi oggetti galleggianti. Tuttavia, non siamo in grado di confermare che tali oggetti appartengano al velivolo. Non ci sono segni dei passeggeri: se l'atterraggio è avvenuto in mare, le possibilità di sopravvivenza, adesso, sono purtroppo minime. Due aerei e una scialuppa di salvataggio sono tuttora alla ricerca. Le operazioni saranno sospese al tramonto. Il piano prevede di riprendere all'alba di domani. Non ci saranno ulteriori aggiornamenti stasera".