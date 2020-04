Drogba ha offerto il suo ospedale in Costa d'Avorio per gli screening contro il COVID-19

Didier Drogba in prima linea per la lotta contro il COVID-19 in Costa D'Avorio. L'ex centravanti ha messo a disposizione della sua comunità il suo ospedale per renderlo un centro per gli screening contro il coronavirus. L'ospedale situato ad Attecoubé, un quartiere popolare di Abidjan, non era ancora funzionante e potrebbe essere convertito durante la crisi. "Adesso spetta allo Stato renderlo funzionale", ha sottolineato Mariam Breka, direttrice della fondazione Drogba.

Dall'inizio dell'epidemia, in Costa d'Avorio si sono registrati 533 casi e 4 decessi.