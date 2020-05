Ds Atletico Mineiro difende Felipe Melo: "Chiellini? Sciocchezze da persone invidiose"

Anche Alexandre Mattos, direttore sportivo dell’Atletico Mineiro, ha voluto difendere Felipe Melo, destinatario di alcune dichiarazioni poco lusinghiere da parte del difensore della Juventus Giorgio Chiellini. Mattos conosce bene Melo con cui ha condiviso l’esperienza al Palmeiras: “Parlare di Felipe Melo è molto semplice. È uno dei migliori professionisti con cui abbia lavorato. È il primo ad arrivare, l'ultimo ad andare via. Sempre positivo, sempre cordiale. Carica molto, sa come essere caricato. Non ho avuto nessun problema con lui, solo gioie e dialoghi di alto livello, perché è un ragazzo intelligente. Abbiamo vinto un Brasileirao insieme e, soprattutto, è un grande professionista, un ragazzo che vuole vincere. A volte, il ragazzo che vuole vincere e dice ciò che pensa porta a dire queste sciocchezze, principalmente da persone invidiose, come nel caso di quel giocatore lì (riferimento a Chiellini, che però non viene nominato direttamente, ndr)”, le parole rilasciate a Fox Sports Radio e riportate da Fcinternews.it.