Dudek su Cristiano Ronaldo: "Arrogante ma autentico. È un vincente come Raul"

vedi letture

L'ex portiere Jerzy Dudek, che in carriera ha giocato anche con Cristiano Ronaldo al Real Madrid, nel suo libro "Un camino no real" parla anche dell'asso portoghese della Juventus: "Cristiano Ronaldo è arrogante, ma in fondo è un tipo autentico. È questo che la gente percepisce da lui, più o meno come Raul. Entrambi sono competitivi e vincenti, preferirebbero che la squadra vincesse 2-1 con i loro gol piuttosto che 5-0 con i gol dei compagni di squadra".