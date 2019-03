© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Stampa oggi in edicola si concentra sul momento di Andrea Belotti, venticinquenne attaccante alla quarta stagione nel Torino. Non segna dal rigore con la Lazio di due mesi fa e col Chievo Verona ha l'occasione per rilanciarsi. Vuole segnare, infatti, anche per convincere Roberto Mancini a convocarlo durante la sota per le Nazionali.