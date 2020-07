Dugarry si scusa dopo le dichiarazioni su Messi: "Non volevo stigmatizzare gli autistici"

A poche ore dalle dichiarazioni shock in cui aveva definito Lionel Messi come un "mezzo autistico", Cristophe Dugarry ha pubblicamente chiesto scusa rilasciando queste parole a RMC Sport: "Sono sinceramente dispiaciuto per l'eco e il risalto che hanno avuto le mie dichiarazioni a proposito di Messi. Mi scuso con le persone che ho scioccato, non volevo stigmatizzare le persone con disturbi autistici, non era nelle mie intenzioni".