Dunga: "Paquetà non può fare la guerra contro tutti. I giovani a volte faticano"

vedi letture

Nella sua intervista al Corriere dello Sport, Carlos Dunga, ex centrocampista tra le altre di Pisa e Fiorentina, ha parlato anche di calcio giocato e di alcuni calciatori e allenatori: "Il vero Pedro è al Flamengo ma la Fiorentina ha fatto bene a non cederlo a titolo definitivo senza lasciarsi la possibilità di riprenderlo. I giovani a volte fanno fatica: gente come Coutinho o Gabigol se li prendi poi devi farli giocare come sanno. Paquetà non può fare la guerra contro tutti invece. Tornando alla Fioretina penso che Ichini sia l'uomo giusto per Firenze e l'entusiasmo di Commisso si sposa perfettamente con quello della città".