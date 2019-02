© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con la rete decisiva contro la SPAL, l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata è salito a quota nove reti realizzate in questo 2019 in gare ufficiali. In questa speciale classifica il bomber colombiano è al secondo posto: meglio nei primi 5 campionati europei solo Sergio Aguero, a quota 10 e autore di una tripletta nell'ultima sfida di Premier League che ha visto il Manchester City battere 6-0 il Chelsea.