Dybala come Ibrahimovic, sarà testimonial della Regione Piemonte per uno spot anti Covid

Paulo Dybala come Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante bianconero sarà il testimonial della Regione Piemonte nella campagna di sensibilizzazione anti Covid. Paulo girerà nelle prossime ore uno spot sulla falsariga di quello del centravanti svedese. Come Ibra, anche Dybala ha dovuto fare i conti con il virus: contagiato in primavera insieme alla fidanzata Oriana, quando il campionato era fermo, è stato positivo per oltre 40 giorni, anche se con pochissimi sintomi. Intanto l’attaccante, che ha rinunciato ad andare in nazionale per una brutta infezione alle vie urinarie, prosegue il suo programma di recupero: ieri si è allenato da solo (la squadra era a riposo) con l’obiettivo di essere pronto per la gara di sabato con il Cagliari.