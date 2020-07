Dybala e la beneficenza: "Noi giocatori ascoltati in tutto il mondo, dobbiamo essere modelli"

vedi letture

"Prima donavo in beneficenza, ma l’ho sempre fatto in modo anonimo, perché lo scopo non è quello di ottenere pubblicità ma di aiutare chi è nel bisogno". Parla così al Guardian Paulo Dybala, attaccante della Juventus e della nazionale argentina, in merito al progetto di beneficenza Common Goal, che porterà avanti con la sua famiglia e il suo entourage: "Penso che far parte di questa iniziativa, essere una delle 159 persone che lavorano insieme, sia importante in un modo diverso. Sembra ridicolo, ma mi piacerebbe poter cambiare il mondo in piccolo".

"La verità - aggiunge Dybala - è che il calcio è un’arma potente. Per qualsiasi motivo, le cose che diciamo sono ascoltate in tutto il mondo e molte persone prestano più attenzione ai calciatori che ai presidenti, ai primi ministri o ai politici importanti. Penso che dobbiamo usare il potere che ci viene dato per inviare messaggi positivi e per essere dei modelli. Credo che se tutti nel calcio si unissero, potrebbero dare molto, per aiutare le persone bisognose e soddisfare le ambizioni di così tanti bambini. Molti miei amici non ce l’hanno mai fatta, e ad un certo momento si sono trovati un po ‘persi, non sapendo cosa fare e da che parte andare. Ho avuto la fortuna di arrivare dove sono, ma se non fosse successo non ho idea di cosa avrei fatto. Questo è ciò a cui continuo a pensare".